Guvernul britanic promite fonduri suplimentare de 30 de miliare de lire sterline pentru combaterea şomajului Sunak, care era deja pe cale sa aduca imprumuturile statului la nivelul celui de-al Doilea razboi Mondial, cu masuri de urgenta initiale de 133 de miliarde de lire in contextul epidemiei de coronavirus, a anuntat ca va readuce finantele publice pe o baza sustenabila pe termen mediu. Dar fostul analist al Goldman Sachs s-a angajat sa foloseasca puterea statului pentru a redresa economia. ”Doresc ca fiecare persoana din aceasta Camera si din tara sa stie ca nu voi accepta niciodata omajul ca un rezultat inevitabil”, a afirmat miercuri Sunak in Parlament. Economia britanica, a sasea ca marime din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

