Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile britanice au anunțat ca școlile din Anglia vor renunța la mare parte din restricțiile impuse pentru participarea copiilor la ore, așa incat școala sa se reia in condiții cat mai normale dupa vacanța, in septembrie, scrie The Guardian. Intenția a fost anunțata inaintea publicarii planului…

- OMS a reluat studiile privind utilizarea hidroxiclorochinei in tratamentul COVID-19, dupa ce The Guardian a dezvaluit informații surprinzatoare despre compania care a livrat datele despre pacienții care ar fi avut de suferit din cauza medicamentului. Tratamentul utilizat la scara, inclusiv in Romania,…

- Criza care a ingenuncheat guvernul britanic cu privire la coundita consilierului Dominic Cummings, considerat arhitectul Brexit, a continuat sa se adanceasca, luni seara, dupa o conferința de presa fara precedent in care șeful de cabinet al prim-ministrului a refuzat in mod repetat sa demisioneze sau…

- Cel mai nou avertisment a fost facut de guvernatorul statului New York, dupa trei decese ale unor copii intre 5 și 14 ani, din 73 de copii cu o reacție toxica asemanatoare bolii Kawasaki, scrie The Guardian. Simptome similare au fost semnalate și in Anglia in urma cu mai multe saptamani. Moartea a…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca elevii care dau Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor fi in siguranța și nu se vor infecta cu coronavirus. „Noi avem o legislația, copiii s-au pregatit ani buni pentru aceasta forma de evaluare. (…) Practic, copiii s-au pregatit pentru examene și prin lege ele le…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, spune ca Guvernul ar trebui sa vina cu o formula pentru a anula amenzile majorate date in perioada starii de urgența, dupa decizia CCR de a declara neconstituționala ordonanța prin care era crescut cuantumul amenzilor. Renate Weber spune ca i-a sfatuit pe cei care au…

- Primul ministru britanic Boris Johnson le-a numit „schimbatoare de joc”. Unii au sugerat chiar ca testele de anticorpi ar putea fi utilizate ca „pașaport de imunitate”, oferind proprietarului autoritatea de a interacționa din nou cu ceilalți. Specialiștii din cercetare spun insa ca piața a fost invadata…

- Guvernul a pregatit o ordonanța de urgența care țintește subordonarea totala a managementului sanitar din Romania, pe de o parte, și incadrarea de rezidenți și menținerea lor in activitate pana la incheierea crizei, pe de alta parte, scrie medikatv.ro. Guvernul planuiește „prelungirea contractelor medicilor…