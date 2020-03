Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic lucreaza cu estimarea potrivit careia noul coronavirus ar putea provoca moartea a circa 100.000 de persoane in Regatul Unit, a informat duminica publicatia The Sunday Times, citand surse oficiale care se ocupa de planificarea masurilor impotriva epidemiei, relateaza EFE. …

- O echipa de cercetatori de la un laborator stiintific din orasul britanic Bradford lucreaza la un test pentru coronavirus care poate oferi rezultatul in 20 de minuteO echipa de cercetatori de la un laborator stiintific din orasul britanic Bradford incearca sa creeze un test pentru coronavirus…

- Va fi utilizat un sistem conform caruia sunt privilegiate “creierele stralucite”, in detrimentul “muncitorilor puțin calificați”. Guvernul britanic a dezvaluit miercuri noul sistem de imigrație ce va fi utilizat in Regatul Unit in perioada post-Brexit. Subliniind ideea ca vor fi privilegiate “creierele…

- Premierul britanic Boris Johnson se pregateste sa introduca controale vamale si la frontiera depline pentru toate bunurile din UE care intra in Regatul Unit dupa Brexit, intr-o tentativa de a pune presiune pe blocul comunitar in negocierile comerciale, relateaza ziarul The Daily Telegraph, preluat de…

- Autoritațile britanice sunt surprinse de numarul mare de romani care au depus cerere pentru statut de rezident in urma Brexitului. Dupa ce 435.000 de romani s-au inregistrat, ambasadorul Andrew Noble a dezvaluit ca Guvernul de la Londra nici nu știa ca sunt atat de multi romani in Regatul Unit."Comunitatea…