Regatul Unit doreste un acord de liber schimb post-Brexit cu Uniunea Europeana, dar in negocierea acestuia exista inca divergente semnificative intre Londra si Bruxelles, a declarat marti ministrului britanic de stat Michael Gove, care a acuzat UE ca nu intelege ca negociaza cu un stat suveran, relateaza agentia Reuters.



''Guvernul (britanic) ramane angajat unei intelegeri cu un acord de liber schimb in centrul ei (...) Dar succesul depinde de recunoasterea de catre UE ca Regatul Unit este o tara suverana'', a spus Gove in fata parlamentului de la Londra.



…