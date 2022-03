Guvernul britanic ii va permite clubului Chelsea Londra sa vanda din nou unele bilete, dupa ce a revizuit termenii licentei speciale acordata gruparii, informeaza AP. Clubului i s-a interzis vanzarea de bilete dupa ce patronul Roman Abramovici a fost sanctionat de autoritati in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia. Acum, Chelsea are permisiunea sa primeasca 30 de milioane de lire sterline de la compania mama, Fordsam, pentru a-si acoperi cheltuielile. In plus, clubul poate vinde bilete pentru Liga Campionilor, insa nu va primi banii. Veniturile vor merge la UEFA. Chelsea nu poate vinde…