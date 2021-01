Stiri pe aceeasi tema

- ”Mereu avem in vedere aceste lucruri si le avem in atentie. Preocuparea din acest moment este numarul diferitelor mutatii”, a raspuns ministrul intr-un interviu la Sky News, dupa ce a fost intrebat despre eventualitatea inchiderii frontierelor.Recent, Marea Britanie a suspendat zborurile din Portugalia…

- Guvernul britanic preconizeaza posibilitatea de a inchide frontierele Marii Britanii in fata aparitiei diferitelor mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2, a recunoscut vineri ministrul mediului, George Eustice, relateaza EFE. "Mereu avem in vedere aceste lucruri si le avem in atentie.…

- Ministrul de Finante Rishi Sunak va face anuntul miercuri, in cadrul prezentarii planurilor sale de cheltuieli, care vor fi insotite de noi estimari oficiale care vor arata probabil o crestere puternica a somajului in perioada urmatoare. ”Acest raport referitor la planurile de cheltuieli va arata ca…

- Guvernul a discutat in ultima ședința un proiect de ordonanța care prevede ca studenții de la Universitatea de Medicina sa fie recompensați cu 2.500 lei lunar daca se inscriu ca voluntari in ingrijirea pacienților cu COVID-19. Executivul spera ca astfel sa atraga aproximativ 3.000 de voluntari intr-o…

- Guvernul a adoptat joi seara o hotarare si o ordonanta de urgenta care prevad noi masuri la nivel national pentru limitarea raspandirii cazurilor de COVID-19 si care urmeaza sa intre in vigoare de luni, pentru o perioada de 30 de zile, a declarat, vineri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat miercuri ca relatiile dintre Regatul Unit si Statele Unite sunt "in mare forma" si si-a exprimat convingerea ca legaturile se vor consolida si mai mult, indiferent daca scrutinul prezidential american va fi castigat de republicanul Donald Trump…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca lucratorii independenti din Regatul Unit vor beneficia de un ajutor de stat echivalent cu 80% din profiturile dinaintea crizei coronavirusului, pe toata durata carantinei din noiembrie, informeaza Reuters; sprijinul prevazut anterior era de 40%,…

- Regatul Unit al Marii Britanii vrea sa evite un lockdown total, iar pentru asta ministrul de externe britanic spune ca ar trebui ca autoritațile sa aiba o abordare zonala in ceea ce privește masurile de limitare a pandemiei. Ministrul de externe britanic Dominic Raab spune ca masurile mai stricte ar…