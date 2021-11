Stiri pe aceeasi tema

- Epoca mâncarii ieftine în Marea Britanie din ultimii 20 de ani a luat sfârsit, iar inflatia preturilor alimentelor ar putea atinge o rata cu doua cifre din cauza unul vai de cresteri ale costurilor care are loc în lantul de aprovizionare, potrivit proprietarului 2 Sisters Group,…

- Fermierii britanici atrag atenția ca sunt in pragul falimentului și ar putea fi nevoiți pur și simplu sa sacrifice animalele și sa le arunce, pentru ca nu mai au bani sa le hraneasca, potrivit știrilor TVR.Criza acuta de macelari și alți muncitori din industria procesarii carnii a fost exacerbata de…

- Criza combustibilului declanșata in Marea Britanie, dar și efectele pandemiei Covid-19 asupra economiei țarii au ridicat numeroase semen de intrebare și au adus incertitudine in randul populației. Tensiunile au crescut considerabil, iar Guvernul incearca sa aduca liniștea. Marea Britanie trece printr-o…

- La inceputul unei conferinte a Partidului Conservator, Johnson a fost nevoit sa isi apere din nou guvernul de plangerile din partea celor care nu isi pot alimenta masinile cu carburant, avertismentele comerciantilor privind lipsurile de Craciun si si de nemultumirile companiilor care se confrunta cu…

- Sectorul agricol din Marea Britanie a avertizat ca sute de mii de porci ar putea ajunge in situatia in care vor trebui sa fie sacrificati in urmatoarele saptamani, daca Guvernul de la Londra nu va elibera vize care sa permita intrarea in tara a mai multor macelari, transmite Reuters. Lipsa…

- Norvegia a acceptat luni sa mareasca exporturile de gaze naturale in Europa, in conditiile in care preturile angro record i-au determinat pe furnizorii din Marea Britanie sa solicite sprijinul statului si au provocat temeri legate de o criza a furnizarii de alimente, transmite Reuters. Preturile…

- Guvernul britanic va apela la lockdown doar ca ultima solutie impotriva COVID-19, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, dupa ce ministrul sanatatii a afirmat ca nu se asteapta ca aceasta masura sa mai fie folosita in viitor, transmite Reuters. "Abilitatea de a decide…

- Guvernul britanic a decis sa nu mai introduca pașaportul verde, dupa modelul strain. Oficialii au anunțat duminica renunțarea la intenția de a cere oamenilor o dovada a vaccinului Covid-19. Ministrul Sanatații, Sajid Javid, a susținut ca nu dorește sa ii oblige pe cetațeni sa iși prezinte de fiecare…