Un sistem al imigratiei pe puncte, asemanator celui australian, trebuie introdus in Regatul Unit pana la finele acestui an, considera ministrul britanic de interne Priti Patel, scrie luni agentia Press Association. Conform presei britanice, Priti Patel va cere guvernului condus de Boris Johnson ca un astfel de sistem sa fie adoptat cu doi ani mai devreme decat se intentiona initial, astfel incat sa intre in vigoare odata cu incheierea tranzitiei post-Brexit, la 31 decembrie 2020. De asemenea, in virtutea unui asemenea sistem, Priti Patel doreste sa se asigure ca pana la aceasta data vor fi instituite…