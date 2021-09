Stiri pe aceeasi tema

- Chișinaul negociaza acum un nou contract de achiziționare a gazelor naturale cu Federația Rusa. Vechiul contract expira, iar unul nou ar putea aduce noi scumpiri de tarife. Asta pentru ca prețul gazelor naturale crește fulminant la bursele internaționale. Deputații socialiști pun insa la indoiala obținerea…

- Costul gazelor naturale se afla deja la niveluri record pentru aceasta perioada pe majoritatea pietelor si va creste probabil in continuare, riscand sa puna in pericol redresarea din pandemia de Covid-19. Preturile prea mari ar putea reduce cheltuielile oamenilor si eroda salariile prin inflatie, iar…

- Evacuarile cetațenilor straini din Afganistan se apropie de final, iar printre cei care au anunțat ca vor sa paraseasca țara controlata de talibani se numara și un fost soldat britanic, fondatorul unei organizații caritabile pentru protecția animalelor. Trupele britanice au incarcat aproximativ 200…

- In ciuda faptului ca e un an extrem de dificil pentru agricultori, in care fermierii au fost afectați de scumpirea combustibilului și de lipsa pieței de desfacere, producția de cereale nu a avut de suferit. Pentru scumpirea painii la noi in țara, ministrul Oros da vina pe recolta slaba la nivel global.„Intotdeauna…

- Pe masura ce guvernul a extins beneficiile pentru familii, a crescut si numarul casatoriilor si al nasterilor, a declarat sambata ministrul ungar pentru familie, Katalin Novak. Ea a mentionat intr-un comunicat ca guvernul a acordat prioritate familiilor in ultimul deceniu. In nicio alta tara din UE…

- Armata canadiana ofera sustinere aeriana, timp de doua saptamani, provinciei canadiene Columbia Britanica, unde peste 180 de incendii continua sa faca ravagii, dupa un val de caldura fara precedent, a anuntat ministrul Securitatii, Bill Blair, citat de News.ro . Fortele canadiene ”vor furniza o sustinere…

- Rusia adanceste un deficit existent la nivelul livrarilor de gaze naturale din Europa ce a impins preturile la un maxim pe 13 ani limitand discret vanzarile catre clienti, potrivit executivilor si analistilor citați de ZF. In plus, gigantul rus din sectorul gazelor a majorat pretul mediu al…