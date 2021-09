”Vrem ca intreprinderile sa se concentreze asupra relansarii post-pandemie in loc sa aiba de-a face cu noi cerinte la frontiera. De aceea am stabilit un nou calendar pragmatic in vederea unei introduceri a controalelor complete la frontiera”, a justificat marti, intr-un comunicat, ministrul insarcinat cu Brexitul, David Frost. ”Intreprinderile vor avea de-acum mai mult timp sa se pregateasca in vederea acestor controale, care vor fi introduse in mod treptat, de-a lungul lui 2022”, a precizat el. Pandemia covid-19 a cauzat probleme de aprovizionare Regatului Unit, care se resimte mai ales in sectorul…