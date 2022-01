Johnson se confrunta cu apeluri tot mai numeroase de a demisiona din cauza unei serii de scandaluri, inclusiv recunoasterea ca a participat la o petrecere la biroul sau din Downing Street intr-un moment in care Marea Britanie se afla sub restrictii stricte din cauza Covid-19. Unii parlamentari conservatori mai tineri au condus incercarile de a-si detrona liderul, iar liderii opozitiei i-au cerut demisia. Atmosfera s-a incins miercuri in Parlament, cand unul dintre cei mai vechi reprezentanti ai partidului i-a spus premierului ”In numele lui Dumnezeu, pleaca”. Johnson, care a obtinut o mare majoritate…