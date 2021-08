Guvernul britanic a recunoscut că a comis o eroare în timpul evacuării ambasadei sale Guvernul britanic a recunoscut vineri ca a comis o eroare in timpul operatiunilor de evacuare a ambasadei sale de la Kabul, dupa ce un jurnalist al The Times a gasit acolo, pe jos, informatiile personale ale mai multor angajati afgani potential in pericol de represalii, informeaza AFP.



In timp ce insotea o patrula a talibanilor, jurnalistul a gasit pe jos, langa "cenusa unui gratar, in curtea ambasadei", "numele, adresele si numerele de telefon" ale unor angajati afgani, dar si ale unor candidati (pentru evacuare) care precizau ca au lucrat deja pentru fortele occidentale.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

