Stiri pe aceeasi tema

- ”Facem planuri pentru toate eventualitatile si publicul ar trebui sa fie increzator ca avem o aprovizionare foarte puternica si diversificata si ca am facut toti pasii pentru a ne asigura nevoile in aceasta iarna”, a spus Stuart pentru Sky News. Intrebat daca oamenii ar trebui sa foloseasca mai putina…

- ”Regatul Unit este blocat intr-o criza economica pe care el insuși și-a provocat-o”, constata CNN, explicand ca anunțarea celui mai mare pachet de reduceri fiscale din ultimii 50 de ani genereaza o gaura uriașa in finanțele țarii, dar și in credibilitatea acesteia in fața investitorilor. The Guardian…

- Economiile bogate ar trebui sa loveasca companiile de petrol și gaze cu noi taxe pentru a ajuta țarile care sufera din cauza schimbarilor climatice și populația care se lupta cu facturile tot mai mari la energie și alimente, a declarat marți secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Șeful ONU i-a…

- Truss, numita prim-ministrul al Marii Britanii, marti, a promis actiuni imediate in vederea pentru a aborda unul dintre cele mai descurajante seturi de provocari pentru un nou lider in istoria postbelica, inclusiv cresterea facturilor la energie, o recesiune care se profileaza la orizont si disputele…

- Un sondaj in randul a peste 100 de companii realizat de grupul de reflectie Merics din Berlin pentru studii referitoare la Chineasi de asociatia industriei BDI arata ca pragul pentru exercitarea presiunii asupra companiilor scade. Numarul de cazuri cunoscute a crescut semnificativ fata de 2018, a constatat…

- Cresterea cu 3,5 miliarde de metri cubi a volumului de gaze produse local este suficienta pentru a incalzi aproape 3,5 milioane de case din Regatul Unit timp de un an, a declarat Offshore Energies UK (OEUK), o organizatie industriala a producatorilor offshore de petrol, gaze, hidrogen si energie eoliana,…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a indemnat o parte a cetatenilor britanici sa se implice mai mult in prosperitatea Regatului Unit. Declaratiile nu sunt recente ci fac parte dintr-o conversație din 2019 publicata de The Guardian . Dar declarațiile au fost reactualizate in contextul faptului…

- Rishi Sunak a acuzat China duminica de faptul ca ”ne fura tehnologiile si se infiltreaza in universitatile noastre”, atacand-o pe contracandidata sa in cursa la fotoliul de la Downing Street, Liz Truss, sefa diplomatiei brtanice, care a avut ocazia sa inaspreasca tonul impotriva Beijingului. Campania…