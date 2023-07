Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a negat vineri criticile potrivit carora barja foarte controversata pe care intentioneaza sa-i gazduiasca pe migrantii sositi ilegal este o "inchisoare plutitoare", dand asigurari ca solicitantii de azil care vor ramane acolo vor avea o anumita

- Fostul premier, Vlad Filat, a declarat ca ar fi putut scapa de pușcarie daca accepta sa fuga din birou atunci cand a ințeles ca urmeaza sa fie reținut. „Inainte sa fiu reținut Cavcaliuc mi-a adus un costum Fulger sa ma imbrac in el”. Totodata, liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, a confirmat declarațiile…

- Barbatul susține ca in timpul arestului „a fost supus umilintelor si unui tratament degradant din partea detinutilor si nu numai”, relateaza adevarul.ro .In timpul procesului, acesta a aratat ca in vara anului 2007 s-a angajat ca agent de vanzari la o reprezentanța auto din Timișoara. Ulterior, timișoreanul…

- Kathleen Folbigg a nascut primul ei copil la 21 de ani si, ca majoritatea tinerelor mame, a tinut un jurnal cu momentele in care bebelusul ei era hranit, dormea, avea eructatii si facea baie. Dar notitele s-au oprit brusc dupa 19 zile, cand bebelusul a murit. In urmatorii zece ani, pana in 1999, Folbigg…

- Zborurile cu avionul pe distanțe scurte, unde exista alternative de transport cu trnul, au fost interzise in Franta. Masura este o incercare de a reduce emisiile de carbon, scrie G4Media. Legea a intrat in vigoare la doi ani dupa ce legislatorii au votat pentru eliminarea rutelor in care aceeași calatorie…

- Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu a fost un esec, a afirmat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Rishi Sunak, respingand criticile din partea unor proeminenti politicieni eurosceptici cu privire la modul de implementare a Brexitului, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu a fost un esec, a afirmat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Rishi Sunak, respingand criticile din partea unor proeminenti politicieni eurosceptici cu privire la modul de implementare a Brexitului, relateaza Reuters.

- Președintele Ucrainei a obținut noi ajutoare militare din partea aliaților. Guvernul britanic va furniza armatei ucrainene sute de drone cu raza lunga de actiune. Anunțul a fost facut in timp ce Zelenski a ajuns la Londra intr-o vizita supriza, unde va avea discuții cu premierul Sunak.