Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va prezenta in scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa 'ia inapoi controlul frontierelor si sa elibereze intregul potential al tarii', a scris ministrul de interne Priti Patel, in editia de duminica a tabloidului The Sun, transmite dpa, potrivit…

- Marea Britanie va prezenta in scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa 'ia inapoi controlul frontierelor si sa elibereze intregul potential al tarii', a scris ministrul de interne Priti Patel, in editia de duminica a tabloidului The Sun, transmite dpa.…

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane in afacerile interne ale Hong Kong, ca reactie la criticile emise de premierul Boris Johnson impotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale, retrocedata…

- Guvernul britanic a autorizat, sambata, revenirea competitiilor sportive, fara public, incepand din data de 1 iunie, relateaza AFP.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic Orban din buzunar “Asteptarea s-a incheiat. Sportul britanic va reveni curand…

- Criza care a ingenuncheat guvernul britanic cu privire la coundita consilierului Dominic Cummings, considerat arhitectul Brexit, a continuat sa se adanceasca, luni seara, dupa o conferința de presa fara precedent in care șeful de cabinet al prim-ministrului a refuzat in mod repetat sa demisioneze sau…

- Acest program - al Imperial College de la Londra si Institutului de sondare Ipsos Mori - urmeaza sa se desfasoare in mod separat de o campnie de depistare anuntata saptamana trecuta sub egida Universitatii Oxford si Biroului National britanic de Statistica (ONS). Guvernul britanic urmeaza sa examineze…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, aflat inca in convalescenta dupa spitalizarea din cauza coronavirusului, a discutat marti prin telefon cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, anunta Guvernul de la Londra, conform cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Boris Johnson a discutat…

- Guvernul britanic a anuntat joi o prelungire - cu cel putin trei saptamani - a izolaarii la nivel national impuse in vederea unei incetiniri a raspandirii epidemiei noului coronavirus, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Ministrul britanic de Externe Dominic Raab, care asigura…