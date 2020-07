Guvernul britanic a dezvăluit un plan naţional de luptă împotriva obezităţii Guvernul britanic a anuntat luni un plan national de lupta impotriva obezitatii, care include o serie de masuri speciale - interzicerea vanzarii alimentelor de tip "junk food" in baruri, caloriile vor fi detaliate in meniuri si retete medicale vor putea fi eliberate pentru plimbari cu bicicleta -, dupa publicarea unui studiu care a evidentiat faptul ca obezitatea reprezinta un factor agravant in cazul infectarii cu noul coronavirus, informeaza AFP.



"Stim ca obezitatea creste riscul de boli grave si de a muri de coronavirus, este deci vital sa luam masuri pentru a imbunatati sanatatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

