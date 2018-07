Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru tinerii care vor sa studieze în Regatul Unit. Guvernul britanic a anunțat ca studenții din Uniunea Europeana care învața la universitațile din Anglia vor beneficia în continuare de același tratament ca și

- Vești bune pentru cetațenii romani in urma intalnirii la nivel inalt dintre europarlamentarul Claudia Țapardel și Secretarul de Stat pentru Brexit, Lord Callanan MartinEurodeputatul Claudia Țapardel a avut ieri o intalnire bilaterala la nivel inalt cu Lord Martin Callanan, Secretarul de Stat…

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile roșii” in ceea ce privește Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece și nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.Reuniunea de saptamana trecuta s-a axat…

- Eurodeputatul Claudia Țapardel a avut ieri o intalnire bilaterala la nivel inalt cu Lord Martin Callanan, Secretarul de Stat pentru Brexit, cu scopul de a discuta despre cele mai presante provocari ce țin de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Primul subiect pe agenda intalnirii…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…