Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…

- Guvernul olandez elaboreaza un ''ghid'', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters. Olanda a inceput deja sa angajeze…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE,…

- Guvernul de la Londra ia in considerare prelungirea pentru inca o scurta perioada a mentinerii Marii Britanii in uniunea vamala europeana dupa perioada de tranzitie post-Brexit, temandu-se ca noile acorduri comerciale discutate nu vor fi gata la timp, relateaza joi presa britanica, citata de AFP. Conform…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene in discutiile pentru Brexit, Michel Barnier, a transmis ca bancile britanice vor intampina aceleasi restrictii precum institutiile americane dupa divortul Marii Britanii de structura europeana, deoarece un acord nu pare favorabil in conditiile actuale, potrivit…

- Londra se gandeste sa dezvolte un sistem de navigatie prin satelit care sa rivalizeze cu proiectul Galileo al Uniunii Europene, in contextul unei dispute privind unele tentative de a restrictiona accesul Marii Britanii la informatii de securitate sensibile dupa Brexit, informeaza Financial Times,…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…