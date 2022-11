Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea va fi incoronat la opt luni dupa decesul mamei sale, Regina Elisabeta a II-a. Guvernul britanic a stabilit ca ziua de 8 mai 2023 sa fie declarata sarbatoare naționala. Astfel, evenimentul va fi sarbatorit an de an de britanici la evenimente la nivel local si national.

- Guvernul britanic a anuntat zi de sarbatoare nationala pentru incoronarea regelui Charles al III-lea. Incoronarea va avea loc pe 8 mai, intr-o zi de luni, la opt luni dupa decesul reginei Elisabeta a II-a, relateaza AFP. Ceremonia va avea loc la Westminster Abbey, a indicat Downing Street intr-un comunicat.…

- Ducele de Norfolk, aristocratul britanic care a organizat funeraliile reginei Elisabeta a II-a, a comparut luni in instanta pentru a incerca sa evite suspendarea permisului sau auto si s-a folosit in acest scop de un argument neobisnuit, sustinand ca are nevoie de automobilul sau pentru a pregati incoronarea…

- Guvernul australian a indicat marti ca imaginea reginei Elisabeta a II-a de pe bancnotele de 5 dolari australieni nu va fi schimbata automat cu cea a regelui Charles al III-lea si ca este posibil ca in schimb pe bancnota sa figureze personalitati australiene, relateaza Reuters.In timp ce monedele…

