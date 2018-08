Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat ca "intransigenta" din partea Uniunii Europene impinge Marea Britanie catre un Brexit fara un acord oficial cu Bruxellesul, intr-un interviu publicat sambata de Sunday Times, relateaza Reuters. Cu mai putin de opt luni pana la parasirea UE de catre…

- Dialogul dintre China și Statele Unite ramane deschis, la fel și negocierile pe tema comerțului și a sancțiunilor bilaterale impuse de cele doua țari, a declarat luni Wang Yi, consilier de stat in China, insistand ca Beijingul nu iși dorește un razboi comercial, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Declarațiile…

- Un britanic a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru pregatirea unui atac in apropiere de cladirea parlamentului din Londra, informeaza Reuters. Khalid Ali, in varsta de 28 de ani, avea asupra sa trei cutite in momentul in care a fost arestat, la 27 aprilie anul trecut. Arestarea…

- SUA si Rusia vor lucra impreuna pentru a garanta securitatea Israelului, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa intalnirea avuta la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit Reuters. ''Am discutat amandoi cu Bibi (premierul israelian Benjamin Netanyahu) si ei ar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Siria, Iran si Ucraina cu omologul sau rus Vladimir Putin cand se vor intalni duminica la Moscova, ziua finalei Cupei Mondiale la fotbal intre selectionatele Frantei si Croatiei, a declarat sambata o sursa a biroului presedintelui francez, citata…

- Premierul britanic, Theresa May, il felicita pe Tayyip Erdogan pentru victoria in alegeri și spune ca spera ca cele doua țari vor putea continua sa colaboreze in domeniul securitații, comerțului și privind situația din Siria, relateaza Reuters.

- La aproape trei ani de la moartea prin sufocare a 71 de migranti intr-un camion frigorific descoperit abandonat pe o autostrada din Austria in august 2015, tribunalul din Kecskemet, sudul Ungariei, a pronuntat joi pedepse de 25 de ani de inchisoare cu executare impotriva principalilor patru traficanti…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP. Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana…