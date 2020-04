Stiri pe aceeasi tema

- UE și Marea Britanie continua negocierile pentru relația post-Brexit, chiar și in contextul pandemiei Negociatorii britanici si europeni au convenit sa organizeze trei runde de negocieri - de cate o saptamana fiecare - in vederea stabilirii cadrului relatiilor viitoare intre Londra sii Bruxelles, au…

- Premierul britanic, Boris Johnson, diagnosticat cu noul coronavirus, a iesit joi seara de la terapie intensiva, anunta Guvernul de la Londra. Un purtator de cuvant al Downing Street a comunicat, joi seara,...

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost internat duminica seara, la un spital din Londra, la zece zile dupa ce a fost confirmata infectarea sa cu coronavirus, anunța Romania Tv.Premierul Boris Johnson a fost internat la spital pentru teste, la 10 zile de la testarea pozitiva pentru…

- Guvernul Boris Johnson a transmis, luni, Uniunii Europene ca are obiectivul restabilirii independentei economice si politice a Marii Britanii pe 1 ianuarie 2021, dar Administratia Emmanuel Macron a avertizat ca nu va ceda la "santajul" Londrei, potrivit mediafax.In contextul in care Uniunea…

- Marea Britanie nu va accepta conditiile similare în materie de reglementare stabilite de Uniunea Europeana, a declarat luni seara David Frost, negociatorul britanic pe tema Brexit, subliniind ca tara sa este "independenta", desi UE a avertizat ca nu va oferi concesii Londrei în…

- Un manifestant pro-Brexit a incendiat vineri un drapel al Uniunii Europene la Londra, langa sediul guvernului britanic de la Downing Street, in seara ce marcheaza iesirea Regatului Unit din UE, transmite Reuters. Conform relatarii acestei agentii de presa, circa 200-300 de manifestanti pro-UE au fost…