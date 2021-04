Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a folosit tunuri cu apa la Bruxelles joi pentru a dispersa mulțimea adunata joi într-un parc pentru un protest care fusese interzis de autoritați din cauza pandemiei cauzate de coronavirus, potrivit AFP.Poliția, desfașurata în cordon, calare sau pe jos, a fost atacata cu…

- În vreme ce în state precum Croația sau Franța masurile anti-Covid se înaspresc, mai multe state europene relaxeaza masurile restrictive. Printre acestea Finlanda, Belgia și Grecia. Guvernul din Finlanda a retras o propunere de introducere a unor interdictii de iesire din…

- Un tribunal din Bruxelles a ordonat miercuri, 31 martie, guvernului belgian sa ridice in termen de 30 de zile toate masurile restrictive impuse in contextul pandemiei, a confirmat Ministerul de Interne pentru agentia dpa. In caz de neconformare, guvernului ii va fi aplicata o penalitate de 5.000 de…

- Guvernul a fost de acord sa ridice restrictiile de circulatie pana la ora 2,00 in sambata Pastelui catolic si a celui ortodox, a anuntat, joi, vicepremierul Kelemen Hunor. "Astazi, impreuna cu premierul Florin Citu, secretarul de stat Raed Arafat si mai multi membri ai Guvernului am avut…

- „In acest moment proiectul a trecut prin toate comisiile in unanimitate, inclusiv cu voturile reprezentantilor PSD. Doar 7 state europene au trecut prin parlamentele nationale acest proiect de bugetele de venituri proprii. Sunt ferm convins ca PSD va vota acest proiect, fiindca nu poate sa nu poate…