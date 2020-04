Guvernul bâlbâielilor în vremea calamităților! Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Trei necazuri au lovit crunt agricultura țarii: epidemia de coronavirus, seceta, dar, mai ales – „bomboana de pe coliva” – dezastrul guvernarii PNL!!! Balbele lor succesive cu efecte grave, indecizia, fuga de responsabilitate, minciuna, incompetența agresiva, acestea sunt adevaratele molime pe care agricultorii romani sunt nevoiți sa le infrunte acum. Prin ordonanța militara au interzis exporturile de cereale pentru ca apoi, dupa cateva zile, sa revina asupra deciziei, sa le permita iarași. In loc sa faca bine, au produs pagube, unii fermieri romani au pierdut… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

