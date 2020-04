Guvernul bagă țara în carantină Interdicția de a parasi localitatea, masura anunțata mai intai de premierul Orban și apoi confirmata de președintele Iohannis, este de o gravitate uriașa, care se pare ca nu a fost inca asimilata de romani. Practic, fiecare localitate va intra in carantina, pe modelul Sucevei, introducandu-se o interdicție și mai dura dupa cele doua luni de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a scris, duminica, pe Facebook, ca Guvernul PNL a imprumutat din decembrie anul trecut peste 10 miliarde de euro și intreaba la ce au fost folosiți acești bani, in condițiile in care in țara se vede „o scadere dramatica a nivelului de trai”. „Guvernul PNL a imprumutat…

- Senatorul PSD Titus Corlatean a declarat, joi, ca Parlamentul era obligat sa introduca niste clauze democratice "de siguranta", precum referirea la necesitatea ca Guvernul sa respecte si sa aplice pe deplin dispozitiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, in hotararea cu privire la incuviintarea…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva a iesit, luni, din carantina, urmand ca atat pacientii depistati pozitiv, cat si cei suspecti de infectia cu virusul COVID-19 sa fie internati si tratati de personalul medical al unitatii sanitare. "Odata cu iesirea din carantina a SJU Deva, se vor degreva…

- Solicitare de ultima ora. Autoritatile din Ialomita cer ca orasul Tandarei sa intre in carantina. Situația de acolo a degenerat dupa ce dupa ce locuitorii nu au respectat restrictiile din ordonantele militare. Potrivit prefectului de Ialomița, in Țandarei sunt cele mai multe cazuri de persoane infectate…

- Presedintele ALDE si-a inceput postarea precizand ca sta in casa si se anvarte "ca un leu in cusca", si a continuat spunand ca autoritatile romane anunta masuri pe care nu le aplica. "Stau in casa! Ma invart ca un leu in cușca! Dar nu avem alta soluție mai buna ca sa ne protejam. Nu in acest…

- In vremuri normale, probabil ca nu am fi vazut un nou guvern Orban votat de PSD cu ambele maini. Ca au facut-o de teama propriei infectari, ca au fost mai responsabili decat alții, nu știm. Important este, insa, ca prin votul PSD avem un guvern stabil care a pus punct final crizei politice in care…

- Victor Ponta a anuntat ca nu va vota un nou guvern PNL, dar ca va participa la consultarile cu presedintele Iohannis. "Sigur, am fost invitat si voi participa. E normal sa ai dialog, pentru ca suntem cu apa deasupra nasului. Nu numai cu coronavirus, dar cu totul", a spus Ponta. Presedintele…

- Primul este prelungirea crizei, iar al doilea este cel in care presedintele Iohanis nominalizeaza un premier care sa formeze guvernul in jurul PNL.”Primul scenariu este o prelungire a crizei, este o taraganare pana cand domnul Iohannis va zice "OK, inteleg ca nu pot sa fac chestia cu Orban, veniti din…