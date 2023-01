Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan arata, dupa ce Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a postat un mesaj cu felicitari de Craciun adresate ”tuturor crestinilor ortodocsi”, ca ”un cancelar ar trebui sa se documenteze inainte de a vorbi”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu nu il slabește deloc pe cancelarul Austriei. Dupa ce i-a scris public in presa austriaca, șeful PSD și al Camerei Deputaților și viitorul premier al Romaniei, il cearta public pe cancelarul Karl Nehammer in presa europeana. Intr-o intervenție in Politico el susține…

- Othmar Karas, lider al partidului condus de cancelarul Karl Nehammer și prim-vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat la Newsroom LIVE ca problemele Austriei in materie de azil sunt legate de Serbia și Ungaria. El contrazice astfel declarațiile cancelarului Karl Nehammer, care susține o…

- Fost ministru al energiei in 2014, Razvan Nicolescu a declarat vineri, 9 decembrie, la evenimentul REPower EU organizat la Biroul Parlamentului European in Romania ca „doi politicieni au hotarat sa ia ostatica Uniunea Europeana”, „doi bandiți politici”, cu referire la cancelarul austriac Karl Nehammer…

- Presa austriaca a reacționat, vineri, dupa ce ambasadoara Austriei la București, Adelheid Folie, a fost convocata de urgența la MAE de ministrul Bogdan Aurescu, considerand atitudinea Vienei impotriva aderarii Romaniei la Schengen „inadmisibila, nejustificata și inamicala, cu consecințe inevitabile…

- Andrei Caramitru crede ca pozitia Austriei cu privire la intrarea Romaniei in spatiul Schengen reprezinta un adevarat santaj economic și ca profiturile OMV se fac la Petrom, iar cele ale ERSTE la BCR, pe baza consumatorilor romani.Pe parcursul interviului, Libertatea l-a intrebat pe Andrei Caramitru…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat dupa ce cancelarul autriac, Karl Nehammer, a declarat ca Austria se opune intrarii Romaniei in Spațiul Schegen invocand problema migranților. Potrivit ministrului, astfel de probleme nu pot fi imputate Romaniei, pentru ca „țara noastra nu poate fi sanctionata…

- Bulgarii iau atitudine fața de refuzul unor parteneri din UE de a-i accepta in spatiul Schengen. Presedintele bulgar Rumen Radev a calificat drept cinica poziția unor state membre UE vizavi de țara sa, in timp ce ministrul bulgar de interne a respins acuzatiile „jignitoare” ale Austriei si Olandei care…