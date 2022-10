Guvernul austriac, dispus să sacrifice OMV pentru a-şi asigura independenţa faţă de gazul rusesc. Petrom ar putea trece sub control norvegian Petrom, cea mai importanta companie de petrol si gaze din Romania, poate trece sub controlul unui consortiu norvegian, care doreste sa preia nu numai 31,5% din actiunile principalului actionar al companiei romanesti, OMV, cat a anuntat in urma cu o luna Trend, ci un pachet de control de cel putin 51%, sustine presa austriaca, citata […] The post Guvernul austriac, dispus sa sacrifice OMV pentru a-si asigura independenta fata de gazul rusesc. Petrom ar putea trece sub control norvegian appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Petrom, cea mai importanta companie de petrol si gaze din Romania, poate trece sub controlul unui consortiu norvegian, care doreste sa preia nu numai 31,5% din actiunile principalului actionar al companiei romanesti ci un pachet de control de cel putin 51%, sustin Kurier si Der Standard.

- O eventuala preluare de catre norvegieni a pachetului majoritar in business-ul de dezvoltare si productie hidrocarburi al OMV ar putea fi benefica si pentru exploatarea Neptun Deep. Spre deosebire de OMV, care, desi mai detine participatii in proiecte offshore de mare adancime, nu este operator in niciunul…

