Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a propus un proiect de rezolutie in Consiliul de Securitate al ONU in care cere condamnarea 'agresiunii impotriva Republicii Arabe Siriene de catre SUA si aliatii lor cu incalcarea dreptului international si a Cartei ONU', transmit Reuters si AFP, conform agerpres.ro. O reuniune de urgenta…

- Un grup de senatori democrati si republicani prezinta miercuri un proiect de lege vizand sa protejeze procurorul special, la o zi dupa ce Casa Alba a anuntat ca presedintele american Donald Trump are autoritatea sa-l demita pe Robert Mueller, care ancheteaza cu privire la un amestec rus in alegerile…

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Austria va gazdui un summit al UE privind migratia pe 20 septembrie, a anuntat marti cancelarul Sebastian Kurz dupa o intrevedere la Viena cu presedintele Consiliului European Donald Tusk, relateaza Reuters. Principalul obiectiv al summitului din capitala austriaca va fi 'lupta impotriva migratiei…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a declarat marti, dupa intalnirea avuta la Viena cu premierul ungar Viktor Orban, ca doreste 'sa construiasca punti' pentru a diminua tensiunile dintre Est si Vest in cadrul UE, relateaza AFP. 'Am observat in ultimii ani tensiuni…

- SUA au livrat Iordaniei ultima transa de elicoptere Black Hawk care vor consolida forta de reactie rapida a acestei tari pentru apararea granitelor si participarea la operatiuni transfrontaliere impotriva luptatorilor islamisti, transmite luni Reuters. Potrivit unor oficiali americani,…

- Spargerea a avut loc miercuri seara, in timp ce Strache iesise pentru a lua masa, a declarat purtatorul sau de cuvant, confirmand o informatie anterioara difuzata de postul Oe24, citata de Reuters. El a afirmat ca dispozitivul electronic de supraveghere a fost descoperit saptamana trecuta…