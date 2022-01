Guvernul australian nu îl crede pe Djokovici că a fost infectat: ”Nu există niciun indiciu” Guvernul australian nu i-a dat lui Novak Djokovici garanția ca va fi acceptata o scutire medicala pe care acesta a declarat ca o are pentru a intra in Australia fara a fi vaccinat impotriva COVID-19, au declarat duminica avocații guvernului intr-un dosar depus la instanța, relateaza Reuters. Dosarul a fost depus, inaintea audierii in instanța care va avea loc luni, in apararea deciziei guvernului de a interzice intrarea in țara a jucatorului numarul unu mondial, din cauza statutului sau de vaccinare antiCOVID-19. Djokovici spera sa caștige cel de-al 21-lea turneu de Mare Șlem al sau la Australian… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

