- Salariile personalului auxiliar si nedidactic din educatie vor fi majorate, iar profesorii debutanti vor primi bonusurile financiare promise. Ministrul muncii Marius Budai a anuntat ca a fost finalizata si va fi pusa cel tarziu maine dimineata in dezbatere publica ordonanta de urgenta care prevede aceste…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca urmeaza in cel mai scurt timp sa adopte o ordonanța de urgența care va rezolva problema salarizarii personalului auxiliar și nedidactic și va introduce bonusuri pentru profesorii debutanți, potrivit unor declarații facute luni la guvern.In schimb, solicitarea…

- Astazi, cadrele didactice și personalul nedidactic din invatamantul preuniversitar mureșean s-au aflat in greva de avertisment intre orele 11.00 și 13.00. In acest timp elevii au ramas in salile de clasa sub supraveghere. Maria Rezi, președintele Sindicatului din Educatie "Spiru Haret, filiala Mureș…

- Sindicaliștii din invațamant s-au ținut de cuvant și pe 11 mai au organizat un marș de protest la București, unul din cele mai mari din ultima perioaa de timp. La conflictul salarial deschis inca de la finele anului trecut s-au alaturat și sindicaliști din Neamț, o delegație a acestora fiind prezenta…

- Greva japoneza la Direcția de Statistica Gorj. Angajații Direcției Județene de Statistica Gorj au intrat miercuri in greva japoneza. Personalul poarta banderole albe in timpul programului de lucru. Greva japoneza se desfasoara simultan in Institutul National de Statistica Bucuresti si in 26 de directii…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat la inceputul acestei luni un document online prin care informeaza care sunt dobanzile și penalitațile pentru persoanele fizice și juridice care nu-și platesc darile la timp sau nu le declara corect. Documentul, denumit „Obligații de plata datorate…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege initiat de PSD care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie (de Boboteaza și Sfantul Ion), sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege prevede ca printre zilele de sarbatoare legala in care nu se…

- Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar din Iasi (USLIP) organizeaza un nou protest. Joi, 2 martie, in intervalul orar 14:30-15:30, in fata Prefecturii Iasi, angajatii din invatamantul preuniversitar iesean isi vor face auzite nemultumirile in privinta salarizarii. „Vom protesta…