Guvernul are în vedere lansarea programului HoReCa 2. Noutăți importante Companiile din HoReCa ar putea sa beneficieze de schema de ajutor de stat și in 2022, cel mai probabil in a doua jumatate a anului, dupa rectificarea bugetara, a anunțat ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. Principala noutate este faptul ca ar urma sa fie incluse si firme din domeniul serviciilor conexe, precum cele de agreement. Constantin Cadariu a mai declarat ca cei peste 8.300 de beneficiari ai schemei de ajutor de stat HoReCa urmeaza sa isi primeasca banii pana la sfarsitul lunii ianuarie. “Speram, daca cei de la Trezorerie ne ajuta, sa incheiem in cursul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

