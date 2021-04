Stiri pe aceeasi tema

- Prima de casare acordata in Programul "Rabla Clasic" creste, in 2021, de la 6.500 de lei de la 7.500 de lei, iar bugetul pentru Programul "Rabla Plus" se va dubla, pana la 400 de milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Ministrul…

- Prima de casare acordata in Programul "Rabla Clasic" creste, in 2021, de la 6.500 de lei de la 7.500 de lei, iar bugetul pentru Programul "Rabla Plus" se va dubla, pana la 400 de milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marti, ca in bugetul pe anul 2021 vor fi incluse si sumele necesare platii ratelor pentru proiectul ''Suceava - Utilitati si mediu la standarde europene'', fiind vorba de peste 29 milioane de lei, el apreciind ''deschiderea''…