- Executivul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Anul 2021 aduce un salariu minim mai mare cu 40 de lei, dar și inghețarea salariilor bugetarilor. Guvernul pregatește ajutoare de stat pentru sectorul HoReCa și prelungirea șomajului tehnic Guvernul a prezentat luni seara proiectul de ordonanta privind masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin…