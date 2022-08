Guvernul ar putea suplimenta bugetul Programului Start-Up Nation

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar putea suplimenta bugetul de 520 de milioane de lei alocat deja Programului Start-Up Nation pentru a oferi sprijin cat mai multor antreprenori sa investeasca in Romania, anunța premierul Nicolae Ciuca, „Susținem spiritul antreprenorial și inițiativa privata și ii incurajam pe romanii din…

- Guvernul ar putea suplimenta bugetul de 520 de milioane de lei alocat deja Programului Start-Up Nation pentru a oferi sprijin cat mai multor antreprenori sa investeasca in Romania, anunța premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni ca decizia privind compensarea pretului la carburanti cu 50 de bani a fost luata in coalitia de guvernare, mentionand ca „nu a fost vorba despre o dezbatere, o disputa care da mai mult” si ca nu s-a discutat punctual ce se va intampla la benzinariile…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a stabilit ca Romania sa fie reprezentata in organizatia internationala care protejeaza democratia constitutionala de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu, scrie Europa Libera. Acesta va fi membru cu puteri depline, in timp ce Radu Iulian Sebastian Raduletu va fi…

- In timp ce de scumpiri nu se ocupa nimeni sa le stopeze temporar prin diverse masuri, executivul arata ca ii pasa de romanii nevoiași și mai pompeaza cate 700 de lei de la 1 iulie la pensii. Este o suma ce va intra in conturile a peste 3 milioane de romani, anunța chiar premierul. In aceasta perioada,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 1 Iunie, ca miniștrii cabinetului Ciuca vor trebui sa iși reorganizeze cheltuielile pentru a face fața creșterilor salariale decise de Parlament, dar și sa faca o economie de 10%. Cine nu va indeplini cerințele va pleca acasa, susține liderul social-democrat.…

- Guvernul a discutat posibilitatea de a acorda o schema de ajutor de stat firmelor care isi muta activitatea pe teritoriul Romaniei, a anuntat, vineri, premierul Nicolae Ciuca. „Am discutat si ne-am gandit ca este foarte important ca, pe langa schema de ajutor de stat care se aloca investitorilor, in…

- Presedintele PNL Braila, deputatul Alexandru Popa, sustine ca anul acesta Guvernul condus de PNL nu intentioneaza sa majoreze taxele si nu va modifica in niciun alt fel impozitarea. „Guvernul condus de PNL dovedeste inca o data ca are o orientare pro-business si ca intelege ca mediul de afaceri are…