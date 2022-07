Guvernul ar putea raționaliza gazul pentru companii de la iarnă. Ce se întâmplă cu consumul casnic Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regionala legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o reationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o posibila rationalizare a consumului. La nivelul Guvernului s-a format un Consiliu consultativ care urmeaza sa se operationalizeze in perioara urmatoare si care va analiza evolutia crizei energiei, in urma conflictului din Ucraina. Romania isi asigura, in prezent, 90% din productia de gaze. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

