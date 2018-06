Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca se poate ajunge la emiterea unei ordonante de urgenta pentru modificarile la Codurile penale, daca majoritatea va observa ca exista ”o rea-vointa manifesta”, el acuzand parghiile folosite de opozitie impotriva legilor...

- Marea urgenta a Parlamentului: sesiune extraordinara pentru legile justitiei. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca modificarile aduse Codului de procedura penala vor fi adoptate pe repede-nainte. Astazi, plenul Senatului ar urma sa dezbata si sa adopte amendamentele controversate…

- Intrebat daca ar fi oportuna o OUG pe Codurile penale, Tariceanu a declarat: "Orice e posibil. Daca o sa observam ca exista o rea-vointa manifesta in aceasta privinta si din partea opozitiei - pentru ca si opozitia, cum am vazut cu legile de reforma a justitiei, a utilizat o seama de parghii in mod…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in cazul in care Opozitia continua sa blocheze in Parlament adoptarea Codului penal si a Codului de procedura penala, este foarte posibil ca acestea sa fie aprobate printr-o ordonanta de urgenta.

- “Astazi am hotarat ca PNL sa demareze procedura de sesizare a Comisiei de la Venetia prin intermediul Adunarii Parlamentare a Comisiei Europei (APCE), mai precis Comisia de monitorizare si Comisia juridica, in privinta propunerilor de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala”,…

- Actul normativ pentru modificarea Statutului judecatorilor si procurorilor, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, va fi din nou dezbatut marti in Comisia speciala pentru legile Justitiei, scrie agerpres.ro. Incepand cu ora 13,00, comisia va analiza amendamentele depuse de senatori…

- Se prevad noi modificari ale Codului Penal. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca pentru abuzul in serviciu este necesara in Codul Penal o formulare exacta care "sa nu permita interpretari si abuzuri".Citeste si: Avertisment DUR de la Iohannis! Seful statului a ATENTIONAT…

- Vicepremierul Paul Stanescu anunța restructurarea SPP. ”Avem in plan lucrul asta, sa restructuram acest serviciu”, a spus Paul Stanescu la Antena 3. Vicepremierul este cel care a venit primul cu acuzații grave la adresa șefului Serviciului Roman de Protecție și Paza, Lucian Pahonțu, in urma carora atat…