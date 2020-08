Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat ca va aproba vineri, pe lista suplimentara a ordinii de zi a sedintei Executivului, o ordonanta de urgenta privind noi masuri care vor fi acordate salariatilor cu program de munca flexibila.

- Guvernul va aproba masuri suplimentare de susținere financiara a agricultorilor care au fost afectați de seceta din acest an, paralel cu cele 100 de milioane de lei deja alocate pentru susținerea fermierilor care au inregistrat pierderi din cauza secetei și ploilor abundente din aceasta vara. Premierul…

- Guvernul va aproba, printr-o hotarare, reluarea unor activitati si o serie de alte masuri de relaxare incepand cu data de 15 iunie, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. "In cadrul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta am decis sa propunem pentru hotararea de guvern reluarea unor…

- Spre deosebire de bugetari, care și-au prinit integral salariile uriașe și sporurile in perioada pandemiei de COVID-19, aproape o jumatate de milion de romani și-au pierdut locurile de munca (le incetat contractele), iar peste 595.000 au contractele suspendate. Guvernul a aprobat, prin Ordonanța de…

- Primele masuri active adoptate de Guvern: 41,5 % din salariul de baza la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a cetațenilor romani reveniți in țara dupa pierderea locurilor de munca din strainatate, a transmis Ministerul Muncii, intr-un…

- Guvernul a aprobat o serie de masuri active destinate angajatilor si angajatorilor in vederea sustinerii acestora pentru reluarea raporturilor de munca, continuand, totodata, acordarea indemnizatiei de somaj tehnic, in domeniile de activitate unde exista restrictii. Astfel, incepand cu luna iunie, se…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS CoV-2. Proiectul de act normativ reglementeaza,…

- Premierul Ludovic Orban a onorat de buna-credința invitația in plenul Camerei Deputaților, din respect pentru instituția Parlamentului. Din pacate, acesta este populat de personaje precum Victor Ponta sau Marcel Ciolacu, care exploateaza in mod cinic orice situație dificila. Guvernul PNL nu are nimic…