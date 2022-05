Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian va discuta in curand masuri de accelerare a proceselor de autorizare pentru proiectele de energie regenerabila, pentru a ajuta la reducerea dependentei de livrarile rusesti de gaze, a anuntat joi premierul Mario Draghi, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Azi a fost aprobata in Guvern suplimentarea bugetului Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” cu 15,5 miliarde de lei. ”Din aceasta suma, 5,5 miliarde lei vor fi alocați pentru finanțarea celor 105 proiecte mature care vizeaza dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale,…

- Acte normative dezbatute in sedinta de guvern Foto: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI + Guvernul dezbate azi o ordonanța de urgența care marește cu 15 miliarde de lei Programul Național de Dezvoltare "Anghel Saligny" și o ordonanța de urgența prin care…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", proiect care prevede suplimentarea bugetului acestuia cu 10 miliarde de lei.

- Guvernul vrea sa scuteasca vineri Nuclearelectrica și Romgaz de la obligația de a vira anul acesta la buget dividende in cuantum de 90% din profiturile contabile pe 2021, ramase dupa deducerea impozitului pe profit, așa cum era prevazut in Ordonanța de urgența din ianuarie 2022 care a stabilit schema…

- Partidul condus de Florin Cițu va propune marți, la sedinta coalitiei de guvernare in care va fi analizat pachetul de masuri pe energie care sa protejeze populația, prelungirea compensarii facturilor si in aprilie si un pact pe energie pana in 2026, potrivit unor surse liberale.Marți, 22 februarie,…

- Transportatorul national de energie Transelectrica a raportat anul trecut pierderi de 6 milioane lei, de la un profit net de 145 milioane lei in 2020. Veniturile totale urcat in 2021 cu 12%, la 1,345 miliarde lei. Investitiile realizate de companie in 2021 s-au ridicat la 466 milioane lei. "Veniturile…

- Președintele PNL Florin Citu neaga acordul din coalitie privind reducerea TVA la 5% in energie. Cițu a declarat marți ca nu a discutat cu Marcel Ciolacu acest lucru si ca este un fake news. De asemenea, Florin Cițu ar fi transmis colegilor ca nu mai participa la nicio intalnire a Coaliției pana cand…