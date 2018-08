Guvernul aprobă suplimentarea numărului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România Numarul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania a fost suplimentat cu 8.000, dintre care 4.000 permanenti si 4.000 detasati, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului, transmis joi AGERPRES. "Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania (4.000 permanenti si 4.000 detasati). Decizia de suplimentare a contingentului a fost adoptata dupa ce, in anul 2018, s-a observat o crestere cu peste 50% a numarului de avize de munca eliberate (numarul avizelor de angajare pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

