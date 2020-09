Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se va reuni luni in sedinta pentru a aproba hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata…

