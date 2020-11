Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba ordonanța de urgența pentru rectificarea bugetara pe acest an și cea pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat in 2020, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. Premierul a aratat ca actele normative sunt absolut necesar pentru a asigura plata pensiilor, dupa ce Guvernul…

- Guvernul s-a reunit in ședința, pentru a adopta a treia rectificare bugetara din acest an. Orban: Este absolut necesara pentru plata pensiilor, somaj tehnic sau programul flexibil de munca Premierul Ludovic Orban a declarat ca rectificarea bugetara pe care Guvernul o va adopta in sedinta de luni este…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va aprobat ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara pe acest an precum si ordonanta de urgenta pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2020. Seful Executivului a precizat ca actele normative sunt absolut necesar pentru…

- Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului va fi suplimentat la rectificare cu 1,2 miliarde de lei, in special pentru cheltuielile neprevazute din sanatate, care pot sa apara peste noapte, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. „Este necesara (aceasta suplimentare n.r.)…

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. …

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. Intrebat…

- ”Vom modifica Ordonanta de Urgenta a Guvernului care priveste rectificarea bugetara. O sa o modificam pentru ca ea prevede majorarea pensiilor cu doar 14% si nu cu 40% asa cum spune legea. Nu vom tolera furtul din banii care se cuvin pensionarilor si nu vom accepta sa fie bani pentru cumparat parlamentari,…

- Executivul va aloca in cursul acestui an inca 25 de milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului pentru realizarea Aeroportului International Brasov - Ghimbav, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban." In judetul Brasov printre proiectele pe care le analizam se afla si Aeroportul Brasov,…