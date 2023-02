Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri lista celor 27 de spitale care vor fi construite sau reabilitate prin PNRR, bugetul alocat fiind de 2,2 miliarde de euro, iar termenul de finalizare 2026, informeaza Ministerul Sanatatii.

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, lista celor 27 de spitale sau secții care vor fi construite și dotate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a anunțat premierul Nicolae Ciuca.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de guvern este hotararea de guvern prin care se aproba lista celor 27 de spitale care vor fi construite sau reabilitate. El a aratat ca este un obiectiv pe care l-au asumat prin PNRR iar Ministerul Sanatatii a reusit ca, in final, sa analizeze…

- Ministerul Educației a publicat lista celor 21 de școli aflate in risc seismic I, in urma ședinței comitetului interministerial de marți, de la Palatul Victoria. Guvernul spunea saptamana trecuta ca sunt 118 cladiri incluse in aceasta categorie

- Mai mulți miniștri din Guvernul demisionar Gavrilița au venit cu mesaje in care subliniaza ca fosta prim-ministra a condus Executivul in cea mai complicata perioada din istoria țarii, insa a facut fața provocarilor energetice, pandemice sau politice.

- Guvernul a aprobat, marti, proiectul de hotarare privind guvernanta Platformei de Cloud Guvernamental. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Sebastian Burduja a afirmat ca datele romanilor vor fi in acest cloud guvernamental intr-un loc sigur, protejat pe teritoriul Romaniei si un alt element…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat miercuri, lista completa a spitalelor noi care vor fi construite in țara noastra prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat lista celor 27 de spitale, pavilioane și secții noi care vor fi construite…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri un proiect de hotarare prin care cuantumul soldei de grad si salariului gradului profesional detinut de personalul militar, politistii si politistii de penitenciare va fi actualizat proportional cu evolutia salariului de baza minim brut pe tara…