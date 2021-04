Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul permite deplasarea in interiorul localitaților pentru participarea la slujba de Paște din noaptea de 1 spre 2 mai. Oamenii vor putea sa circule pana la 5 dimineața fara sa respecte carantina de noapte, se arata in hotararea privind prelungirea starii de alerta.Guvernul va adopta, in ședința…

- Florin Citu a anuntat ca Executivul va aproba, intr-o sedinta joi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Tot atunci va fi luata si o decizie cu privire la restricțiile din noaptea de Inviere. „Maine este decizia, hotararea de Guvern, pentru prelungirea starii de alerta. In hotararea precedenta,…

- Duminica intra in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Ca noutate, decizia Executivului prevede interzicerea deplasarii in afara locuintei intre orele 22:00 si 5:00, dar si limitarea cazarii in mai multe destinatii turistice, relateaza Digi24. Guvernul a aprobat, in sedinta…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cea mai importanta masura fiind cea referitoare la restrictia privind circulatia pe timp de noapte incepand cu ora 22,00, fata de 23,00, cat era pana acum. „Astazi s-a aprobat si prelungirea starii de alerta. (…) Exista…

- S a decis ca circulatia va fi restrictionata in intervalul 22.00 05.00, nu 23.00 05.00, ca pana acum.Premierul Florin Citu a declarat miercuri, 10 martie, la finalul sedintei de Guvernul, ca a fost prelungita starea de alerta cu inca o luna, data fiind pandemia de coronavirus.S a decis ca circulatia…