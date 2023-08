Guvernul aprobă joi ajutoare de urgență după drama de la Crevedia. Câți bani vor primi familiile afectate Executivul urmeaza sa aprobe, in ședința de Guvern de joi, acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor afectate de exploziile de la Crevedia, soldate cu doi morți și peste 50 de raniți. E vorba de un proiect de hotarare de guvern privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor afectate de tragicul eveniment […] The post Guvernul aproba joi ajutoare de urgența dupa drama de la Crevedia. Cați bani vor primi familiile afectate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de astazi, acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor afectate de tragicul eveniment produs in localitatea Crevedia, transmite Agerpres.Potrivit proiectului de hotarare de Guvern, se vor acorda 2.000 euro pe luna insotitorilor persoanelor ranite…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de astazi, acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor afectate de exploziile devastatoare de la Crevedia, soldate cu 2 morți și peste 50 de raniți.

- In ședința de astazi, Guvernul va aproba acordarea unor ajutoare de urgența pentru familiile și persoanele grav afectate de evenimentul tragic produs in Crevedia The post In ședința de astazi, Guvernul va aproba acordarea unor ajutoare de urgența pentru familiile și persoanele grav afectate de evenimentul…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor afectate de tragicul eveniment produs in localitatea Crevedia. Potrivit proiectului de hotarare de Guvern, se vor acorda 2.000 euro pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in…

- Vor fi acordarea ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor afectate de tragicul eveniment produs in localitatea Crevedia. Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi proiectul. Astfel, se vor acorda 2.000 euro pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in strainatate, 2.000 lei…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va propune Guvernului, potrivit legii, acordarea unor ajutoare de urgenta pentru familiile victimelor precum si pentru cei afectati de tragicul eveniment de la Crevedia, jud. Dambovita, pe baza cooperarii interinstitutionale cu Ministerul Sanatatii si Ministerul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a anuntat joi, dupa sedinta de Guvern, ca Executivul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta pentru sprijinirea populatiei afectate de inundatii, alunecari de teren si fenomene meteorologice periculoase, in limita sumei de 7 milioane lei.

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a anunțat duminica, la Antena 3, ca Guvernul va aproba in urmatoarea ședința un act normativ care permite acordarea de ajutoare financiare familiilor și persoanelor singur afectate de inundațiile din ultimele zile.„Se elimina ancheta sociala și se simplifica…