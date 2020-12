Guvernul aprobă investiții de peste 124 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii școlare Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de astazi, 04 decembrie, Acordul de principiu privind contractarea de la Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui imprumut, in valoare de aproximativ 100 milioane de euro, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”. Obiectivele majore ale proiectului sunt: modernizarea infrastructurii școlare din Romania, asigurarea standardelor minime privind instalațiile sanitare, canalizarea, accesul universal, incalzirea, ventilația și eficiența energetica. Astfel, se vor crea condiții adecvate pentru protecția… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

