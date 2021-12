Guvernul aprobă Formularul de localizare a pasagerilor (PLF). Se va aplica din 20 decembrie Guvernul va aproba, in ședința de vineri, Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței Executivului. Premierul a precizat ca formularul este utilizat deja in 18 state UE, fiind necesar pentru protejarea sanatații populației, intrucat va duce la eficientizarea anchetelor epidemiologice. Formularul va trebui completat digital pe plf.gov.ro . Platforma este dezvoltata de STS. Formularul trebuie completat de toate persoanele care intra in Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

