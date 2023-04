Guvernul aprobă formarea unei Gărzi Naţionale Guvernul israelian a aprobat duminica decizia de a forma o Garda Nationala, potrivit unui comunicat, oponentii exprimandu-si temerea ca va functiona ca o "militie privata" sub ordinele ministrului securitatii nationale Itamar Ben-Gvir, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Un comitet - format din membri ai "agentiilor israeliene de securitate" - va decide daca seful politiei sau o alta entitate va conduce aceasta garda, a indicat biroul premierului Benjamin Netanyahu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

