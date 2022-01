Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, nota de fundamentare privind oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii "Operationalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronica (SIME)". "In vederea sprijinirii Politiei Romane in eforturile…

- Guvernul a adoptat bugetul asigurarilor sociale, care asigura și creșterea punctului de pensie cu 10% incepand cu data de 1 ianuarie 2022, a anunțat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor. Potrivit acestuia, valoarea punctului de pensie creste de la 1.442 lei, cat este in prezent, la 1.586 lei. Actul normativ…

- ”La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a alocat, in sedinta de astazi, 1.029.189.000 lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru 3.057 de unitati administrativ-teritoriale. Fondurile au fost alocate la solicitarea Consiliilor Judetene si a autoritatilor…

- Guvernul aproba Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), iar documentul se va aplica din 20 decembrie. Documentul va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania și va ajuta in desfașurarea anchetelor epidemiologice. Cei care nu vor completa formularul vor risca amenzi de pana la…

- Executivul urmeaza sa aprobe Ordonanta de Urgenta privind formularul digital de intrare in Romania, a declarat miercuri prim-ministru Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei de guvern. Conform proiectului de OUG, incepand cu data de 20 decembrie, persoanele care intra in Romania trebuie sa completeze formularul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca Guvernul doreste o dezvoltare echitabila a fiecarei regiuni si a fiecarui judet si nu sa directioneze fondurile doar catre unele dintre acestea. "Este prima data cand aud acest subiect. Nu guvernam tara pentru a ne duce cu fondurile predilect catre…

- Producatorii agricoli micro, mici și mijlocii vor putea accesa mai ușor sursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. In acest sens, Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, un proiect de modificare a Legii cu privire la principiile de subvenționare in dezvoltarea agriculturii…

- Guvernul se reuneste joi, 28 octombrie, intr-o sedinta in cadrul careia ar urma sa se aprobe suplimentarea bugetului alocat pentru voucherele acordate persoanelor vaccinate."Am vorbit acum de acele vouchere pe care le-am introdus pentru cei care se vaccineaza. Vreau sa va spun ca bugetul,…