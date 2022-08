Guvernul va aproba vineri majorarea salariilor in sistemul public, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, care a mentionat ca aceasta crestere este “in concordanta” cu disponibilitatea bugetara. “Astazi vom aproba cresterea salariilor in sistemul public. Este o crestere in concordanta cu disponibilitatea bugetara si, desigur, o crestere in conformitate cu discutiile pe care le-am avut cu partenerii nostri sociali si, desigur, ca urmare a deciziei pe care am luat-o la nivelul coalitiei”, a afirmat prim-ministrul, in deschiderea sedintei de Guvern. Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat ca va fi…