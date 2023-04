Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, miercuri, hotararea de Guvern pentru aprobarea platii contributiei voluntare a Romaniei catre urmatoarele Fonduri Voluntare ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord: Fondul voluntar de consolidare a capacitatii de aparare a Republicii Moldova (Moldova

- Romania va acorda o noua contributie de 750.000 de dolari la Fondul voluntar de consolidare a capacitatii de aparare a Republicii Moldova, in plus fata de contributia de 600.000 de dolari acordata in cursul anului trecut, a afirmat, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la sesiunea Consiliului…

- Comisiile reunite pentru Aparare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cererea Ministerului Apararii Naționale de incepere a cinci programe de inzestrare militara, in valoare totala de circa 10 miliarde de dolari (7,1 miliarde euro și 2,5 miliarde dolari). Potrivit unui document al Birourilor Permanente…

- Ministrul Afacerilor Externa a anunțat ca Romania va acorda o noua contribuție de 750.000 de dolari la Fondul voluntar de consolidare a capacitații de aparare a Republicii Moldova, in plus fața de contribuția de 600.000 de dolari acordata in anul 2022.

- Guvernul Ciuca a introdus pe ordinea de zi a ședinței de maine un proiect de HG care prevede direcționarea catre Ucraina și Republica Moldova a unor sume in valoare totala de peste 1,5 milioane de dolari, sume destinate apararii.„Art. 1 – Se aproba plata contribuției voluntare a Romaniei, in cuantum…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca aliații occidentali au livrat Ucrainei un ajutor militar de peste 70 de miliarde de dolari in ultimul an, de cand a inceput invazia rusa.Rusia intenționeaza sa cheltuiasca aproape 5.000 de miliarde de ruble, adica 63,7 miliarde de dolari, pentru nevoile…

- Guvernul a aprobat, miercuri, 22 martie, acordarea unui ajutor umanitar catre Ucraina, care consta in livrarea de alimente in valoare totala de 562 milioane de lei, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, citat de Agerpres.„Este vorba de un ajutor umanitar, cu titlu gratuit, constand…

- Ministrii economiei si finantelor din statele grupului G7 au aprobat joi un nou pachet de ajutor financiar pentru Ucraina, in valoare de 39 de miliarde de dolari pentru anul 2023, acesta fiind destinat sustinerii bugetului ucrainean in contextul razboiului cu Rusia.