- Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, a anuntat ca se ia in calcul crearea unui institut de cercetare in cadrul caruia sa se construiasca proiecte de mare anvergura, pentru ca Romania are o capacitate redusa de a genera proiecte mari.

- Capacitatea Romaniei de a genera proiecte mari a ramas in urma, de aceea propun crearea unui institut de cercetare in cadrul caruia sa construim proiecte de mare anvergura, concomitent cu asigurarea, la nivel individual, de proiecte solide create de antreprenori, in conditiile in care vom avea disponibile…

- Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, a demarat primul proces de consultare a comunitații științifice, de cercetare și de dezvoltare, in contextul pregatirii de catre MFE a viitoarei perioade de...

- Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, a demarat un prim proces de consultare a comunitații științifice, de cercetare și dezvoltare, in contextul pregatirii de catre MFE a viitoarei perioade de programare, pe parcursul careia țara noastra va avea o alocare de 30,6 miliarde prin Politica…

- PSD e pregatit sa sesizeze un conflict de neconstituționalitate inainte de a depune o eventuala moțiune de cenzura, a afirmat duminica, Marcel Ciolacu. El atrage atenția Guvernul PNL ca acționeaza neconstituțional cand anunța ca iși va asuma raspunderea pe proiecte de legi importante.„Din…

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban, a declarat vineri seara, la finalul sedintei de guvern, ca Executivul a adoptat doua proiecte de lege, pe care le va transmite Parlamentului in vederea angajarii raspunderii.Primul proiect se refera la justitiei. Astfel, Guvernul…

- Vicepremierul Raluca Turcan a participat la preluarea mandatului de ministru al Sanatații de catre Victor Costache. RalucaTurcan a explicat ca s-a gasit o gaura de 9 miliarde și va fi o situație extrem de...

- Guvernul continua investițiile pentru dezvoltarea comunitaților locale. 500 de proiecte, de peste 6 miliarde, au fost aprobate de Guvern prin FDI. • Fondul de Dezvoltare și Investiții pus la dispoziția comunitaților locale se bucura de o larga apreciere, in randul primarilor de la toate formațiunile…